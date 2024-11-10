ملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره فريق ريال مايوركا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايبيروستار ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا

وسجل جوليان الفاريز الهدف الأول في الدقيقة 61 صنع سيميوني وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و5 تعادلات وخسر مباراة.

