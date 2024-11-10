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أحمد جودة - القاهرة - فوز رايه والإتصالات وتعادل أسوان مع سبورتنج بالمحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين عن تعادل فريق أسوان بقيادة حسام عبد العال مع فريق سبورتنج بفيادة أحمد فاروق بهدف لمثله.

شهد اللقاء تقدم مؤمن مهدي لسبورتنج وتعادل محمد أشرف لأسوان.



- فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور علي فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم بهدفين مقابل هدف حيث تقدم ديروط بهدف محمد عصام.

واستطاع المصرية للاتصالات تسجيل هدفين عن طريق محمود مسعود.

- تعادل فريق منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي بهدفين لكل منهما.

شهدت المواجهة تقدم البترول بهدف حسن أحمد واستطاع السويس من العوده عن طريق عوض التهامي بتسجيل هدفين.

وخطف البترول الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق أحمد عربي.



كما تعادل فريق المنصورة مع نظيره الداخلية دون أهداف.

وتغلب رايه على القناة بثلاثية نظيفة حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق راية بهدف دون رد الونش.

وأضاف راية الهدف الثاني عن طريق لاعب القناة في مرماه بعد عرضية من عبد الرحمن كشك لاعب راية.

وإدرك ‏ يوسف الدون الهدف الثالث لراية.



بهذه النتيجة يترفع رصيد راية إلى 5 نقاط، وتوقف القناة عند 8 نقاط.

الترتيب

1- وادي دجلة 11 نقطة

2- الترسانة 10 نقاط

3- اسوان 10 نقاط

4- المقاولون العرب 10 نقاط

5- بروكسي 9 نقاط

6- وي 9 نقاط

7- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

8- ابو قير للاسمده 8 نقاط

9- القناة 8 نقاط

10- ديروط 7 نقاط

11- البترول 7 نقاط

12- السكة الحديد 7 نقاط

13- لافيينا 6 نقاط

14- سبورتنج 6 نقاط

15- منتخب السويس 6 نقاط

16- بلدية المحلة 5 نقاط

17- الداخلية 5 نقاط

18- راية 5 نقاط

19- المنصورة نقطتين

20- طنطا نقطة وحيدة.