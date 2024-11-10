نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. تفاصيل غياب إمام عاشور عن منتخب مصر ومصير الجزيري مع الزمالك وإعارة رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأحد 10- 11- 2024:

تفاصيل غياب إمام عاشور عن قائمة منتخب مصر

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل استبعاد اللاعب إمام عاشور نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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‏وكيل الجزيري يكشف موقفه بعد استبعاده من مباراة سموحة

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، موقف اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، باستبعاده من مباراة سموحة في الدوري.

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الأهلي يقترب من إعارة رضا سليم وسط ترقب أندية الخليج

كشف خالد الغندور اقتراب النادي الأهلي من إعارة اللاعب رضا سليم وسط ترقب العديد من أندية الخليج.

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بوجلبان يكشف حقيقة ترشيحه لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

كشف النجم التونسي أنيس بوجلبان لاعب النادي الأهلي السابق حقيقة ترشحيه لتولي منصب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

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الزمالك يتحرك لتعديل عقد حسام عبدالمجيد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك ينوي تعديل عقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.