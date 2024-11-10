التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره فريق تشيلسي، والتي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة تشيلسي ضد أرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد أرسنال

استهل لاعبو فريق أرسنال الدقائق الأولى من المباراة، بالضغط المتقدم والاستحواذ على الكرة أمام تشيلسي لخطف هدف التقدم؛ ولكن دون جدوى.

ودخل فريق تشيلسي مباراة أرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالي جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، كولويل.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

بينما جاء تشكيل أرسنال أمام تشيلسي كالتالي: