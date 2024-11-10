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أحمد جودة - القاهرة - قلب أياكس تأخره أمام تفينتي آنشخيده إلى تعادل إيجابي 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 12 لبطولة الدوري الهولندي.

بادر ميشيل فلاب بالتسجيل لمصلحة تفينتي في الدقيقة 42، لكن دافي كلاسين منح التعادل لأياكس في الدقيقة 59.

أياكس يقلب تأخره أمام تفينتي إلى تعادل ثمين



وسرعان ما عاد تفينتي للتقدم مجددًا عقب تسجيل فلاب الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، ولكن البوركيني بيرتراند تراوري سجل هدف التعادل سريعًا لأياكس في الدقيقة 67.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز وخطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي أياكس الذي فاز في مبارياته الست الماضية بالمسابقة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد تفينتي عند 22 نقطة في المركز الخامس.