نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان عاجل من جوميز تجاه كونراد ميشالاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو نادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، قرارًا سريعًا بشأن اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، خاصة مع تزايد الأنباء حول احتمالية رحيله عن الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

تقييم أداء كونراد ميشالاك في الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك، أن النادي يضع كونراد ميشالاك تحت التقييم الدقيق خلال الموسم الحالي، وسيتم حسم مستقبله بنهاية الموسم، بما في ذلك قرار تفعيل بند الشراء واستمراره ضمن صفوف الفريق أو عدمه.

وأوضح المصدر أن جوزيه جوميز يبحث عن جناح أجنبي جديد لتعزيز الخط الأمامي، وإذا لم يحقق ميشالاك المستوى المطلوب، فمن المرجح عدم تفعيل بند الشراء وإعادته إلى ناديه الأصلي، أحد السعودي، مع انتهاء الموسم.

وكان نادي الزمالك قد ضم كونراد ميشالاك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة، وذلك بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية للصفقة.