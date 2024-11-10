نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينسيوس جونيور يوجّه رسالة مؤثرة لصديقه ميليتاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إنتهاء موسم لاعبه البرازيلي ايدير ميليتاو، بعد تعرضه لاصابة قوية خلال مباراة أمس السبت، التي جمعت النادي الملكي ونظيره اوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وترك اللاعب أرضية الميدان وسط بكاء شديد وهو ماسكًا لركبته، وتم تشخيص الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأنه بحاجة لعملية جراحية في الوقت القادم.

وحاز اللاعب على دعم كبير وتشجيع من أصدقائه من داخل وخارج الفريق وأبرزهم زميله المقرب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، حيث أنه بكى أثناء خروج ميليتاو من الملعب.

ووجه فينيسيوس رسالة مؤثرة إلى زميله إيدير ميليتاو عبر حسابه الشخصي على منصة ” إكس”: ‏أخي، أعلم جيدا أنك تعرف طريق العوده بالفعل، ستعود أفضل مما كنت عليه من قبل، كما تفعل دائمًا، أتمني أن ترفع رأسك وتتمتع بوقتك سنلعب من أجلك مرة أخرى. سأفتقدك..أحبك يصديقي“.