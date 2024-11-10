العميد يُفجر 3 مفاجآت في قائمة منتخب مصر حسام حسن أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

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رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة منتخب مصر حسام حسن أمس السبت، لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات الجولة الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، وشهدت القائمة على انضمام 4 لاعبين للمرة الأولى للمنتخب، وهم “حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، محمد أحمد ربيعة ومحمود عبد الحفيظ زلاكا، والجدير بالذكر ان منتخب مصر يقع في المجموعة الثالثة برفقة كلا من: “كاب فيردي، بوتسوانا وموريتانيا”.

قائمة منتخب مصر حسام حسن

أسدل الستار عن قائمة منتخب مصر حسام حسن ، لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا المنضمين لمعسكر نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهات الجولة الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في المغرب، وذلك بعد تأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته برصيد 12 نقطة، وتضمنت القائمة 25 لاعبا،

وجاءت على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفي شوبير.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، محمد أحمد ربيعه، محمد حمدي.

في خط الوسط: أحمد نبيل «كوكا»، أحمد عيد، محمد شحاتة، محمود صابر، عمر كمال، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، نبيل عماد دونجا.

في خط الهجوم: ناصر ماهر، مصطفي فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود عبد الحفيظ زلاكا، مصطفي محمد، أسامة فيصل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وبالتحديث عن قائمة منتخب مصر حسام حسن، فالجدير بالذكر ان منتخب مصر يستعد في الوقت الحالي لخوض مباراة هامة ضد كاب فيردي، وذلك في يوم 15 نوفمبر 2024، ويليها سيخوض المنتخب مباراته الثانية امام منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر 2024 على استاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي القادمة

وبعد ان ذكرنا عناصر قائمة منتخب مصر مع حسام حسن، فمن المقرر ان يتم نقل مباراة منتخب مصر القادمة عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 4″، وتمم تولية مهمة التعليق على المباراة الى المعلق “علي محمد علي”، وجاء تردد قناة بي إن سبورت 4 على النحو التالي..

تردد قناة بي إن سبورت 4

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

ترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

في الأخير جاء ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 وفقًا للتالي..