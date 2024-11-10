برونو فيرنانديز يكرر إنجاز رونالدو مع مانشستر يونايتد في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، التسجيل اليوم خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الحادية عشر في الدوري الإنجليزي.

فيرنانديز يصل لـ 100 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي

وبهذا الهدف، يصل فيرنانديز للمساهمة التهديفية الـ100 في 170 مباراة مع مانشستر يونايتد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت شبكة "لايف سكور" أن هذا الهدف جعل برونو ثاني لاعب برتغالي في تاريخ الدوري الإنجليزي بوصوله إلى 100 مساهمة تهديفية بعد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وخلال 170 مباراة؛ سجل برونو فيرنانديز، 56 هدفًا وصنع 44 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد.

وتمكن الفريق الإنجليزي من تحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة على حساب ليستر سيتي على أرضية ملعب أولد ترافورد، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر.