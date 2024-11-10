نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولونيا يصدم روما بثلاثية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق روما عروضه المتواضعة في الدوري الإيطالي، حيث تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم أمام ضيفه بولونيا بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة 12 من البطولة.

أهداف مباراة روما وبولونيا

تقدم بولونيا أولًا بهدف سجله سانتياغو كاسترو في الدقيقة 25، قبل أن يعادل ستيفن الشعراوي النتيجة لروما في الدقيقة 63.



لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلًا، حيث عاد بولونيا ليتقدم مجددًا في الدقيقة 66 بهدف من ريكاردو أورسوليني، ثم أضاف غاسبر كارلسون الهدف الثالث في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد روما عند 13 نقطة في المركز 12، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

