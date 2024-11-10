الجمعة القادم.. نهائي بطولة الصداقة الكروية العاشرة لفريق بديعوه

يسدل الستار تمام الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة القادم 15 نوفمبر الحالي عن منافسات بطولة الصداقة الكروية العاشرة 2024م والتي ينظمها فريق شباب بديعوه سنويا على ملعبه بالسويق، ويرعى حفل الختام والمباراة النهائية سعيد بن أحمد بن سعيد الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار، حيث تقام المباراة بين فريقي القرحة بطل النسخة الماضية من ولاية السويق والقرط من ولاية المصنعة، والذي يصعد لهذه المباراة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ومن المتوقع حضور جماهيري غفير وعدد من الشخصيات الرياضية في السلطنة وخارجها كما هي العادة في هذه البطولة التي ذاع صيتها كثيرا بعد نجاحات متواصلة في النسخ التسع الماضية .

وفي ذات السياق ، سيحصل الفائز باللقب على جائزة مالية مقدارها (800) ريال عماني وكأس البطولة وعدد (35) ميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية مقدارها (400) ريال وكأس الوصيف وعدد (35) ميدالية فضية .

الجدير بالذكر، بأن البطولة في نسخها التسع الماضية توج بها فرق من ولاية السويق فقط، حيث حصل فريق بطحاء الساحل على البطولة الأولى في 2013 ، وحصل أبو رغوة على اللقب الثاني في 2014 ، وتوج فريق بديعوه باللقب الثالث في 2015 ، وحصل الصقر على لقب البطولة الرابعة في 2016 ، وحصل فريق السويق على لقب البطولة الخامسة 2017، وعاد أبو رغوة ليحصل لقب البطولة السادسة في 2018 ، وحصل الأسوار على لقب البطولة السابعة في 2019 ، وتوج الثرمد بلقب البطولة الثامنة في 2022 ، وفاز القرحة بلقب البطولة التاسعة في 2023م ، فهل تستمر هيمنة فرق السويق بالتتويج باللقب العاشر ممثلة في القرحة أم أن القرط يسجل اللقب الأول للمصنعة.

علما، بأن البطولة شارك فيها فرق من مجيس وهو فريق الخويرية، ومن صحم فريق الاتفاق، ومن الخابورة فريقا العوان والشباب، ومن المصنعة فرق قري والقرط وودام الغاف والنور، القرحة والصقر والثرمد وبديعوه والتعاون والشروق والمبرح من السويق.