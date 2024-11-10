الاتحاد الآسيوي لليد يرشح الزدجالية لعضوية اللجنة الفنية بالبطولة الآسيوية للسيدات بدلهي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عبير بنت عيسى الزدجالية عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وعضو لجنة الناشئين ومدارس كرة اليد بالاتحاد الآسيوي، لعضوية اللجنة الفنية بالبطولة الآسيوية العشرين للسيدات «تصفيات بطولة العالم للسيدات المانيا وهولندا 2025» التي ستقام في مدينة دلهي الهندية خلال الفترة من 3 الى 10 ديسمبر القادم، كما اختار أيضا الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقم التحكيم العماني الدولي المكون من الثنائي خميس الوهيبي وعمر الشحي للمشاركة في إدارة منافسات البطولة الآسيوية العشرين للسيدات بدلهي، ويسبق مشاركة طاقم التحكيم العماني المشاركة في حلقة عمل دراسات للحكام المشاركين في البطولة التي تنظمها لجنة القوانين والحكام بالاتحاد الآسيوي قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، وفي نفس اليوم تجرى اختبارات اللياقة البدنية والاختبارات التحريرية.

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