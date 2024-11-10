ختام البطولة المدرسية لألعاب القوى للإناث بظفار

صلالة ـ من عوض دهيش:

اختتمت البطولة المدرسية لألعاب القوى للاناث بصلالة بتتويج مدرسة 23 يوليو بالمركز الاول في الترتيب العام في البطولة التى اقيمت بمضمار مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة و الترفيه، بتنظيم من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة بلجنة الرياضة المدرسية، رعى حفل الختام المهندس احمد بن سالم العمري مشرف بدائرة المنشآت بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار .

وبعد ختام السباقات، قام راعي الحفل بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات البطولة، ففي مسابقة 100 متر حققت الطالبة غلاء بنت منذز بن ربيع من مدرسة منبع الحكمة على المركز الاول، وجاءت في المركز الثاني الطالبة نبأ بنت انور من مدرسة 23 يوليو، أما المركز الثالث كان للطالبة درر بنت امجد بيت صبيح من مدرسة 23 يوليو .

وفي سباق 300 متر نالت الطالبة سارة بنت خالد البلوشي من مدرسة المروج والمركز الثاني الطالبة ضي بنت عبدالمعين بيت تيسير من مدرسة 23 يوليو وفي المركز الثالث الطالبة هيام بنت سعيد المشيخي من مدرسة السيدة ميزون بنت احمد.أما في سباق 200 متر فقد حصدت المركز الأول الطالبة حلا بنت محمد اليافعي من مدرسة 23 يوليو وفي المركز الثاني جاءت الطالبة سارة بنت سامي من مدرسة المروج اما المركز الثالث كان من نصيب الطالبة ريماس بنت عمار من مدرسة ‏الراية.

وفي مسابقة رمي الرمح حصلت الطالبة سمية بنت محمد علي محمد من مدرسة طيطام على المركز الأول، وجاءت الطالبة لقاء بنت حارث عوض من مدرسة عائشة بنت ابي بكر على المركز الثاني، فيما جاء المركز الثالث من نصيب الطالبة اطياب بنت جمعان بيت ربيع من مدرسة 23 يوليو .

وفي مسابقة الوثب الطويل حققت المركز الأول الطالبة منار بنت سلمان الزعابي من مدرسة فاطمة الزهراء، وجاءت الطالبة هدى بنت نواف الحضري من مدرسة 23 يوليو في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة مريم بنت سالم العنسي من مدرسة 23 يوليو.

وفي منافسات الوثب العالي حصلت على المركز الأول الطالبة هبة الرواس من مدرسة الراية، وجاءت في المركز الثاني الطالبة ريمان بنت ربيع الشب من مدرسة جوهرة العلم .

وفي منافسات دفع الجلة حققت المركز الأول الطالبة نور بنت سالم المغني من مدرسة السيدة ميزون بنت احمد، وجاءت في المركز الثاني الطالبة حنان بنت احمد من مدرسة النور، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة شذى بنت عبدالله قصبوب من مدرسة السيدة ميزون بنت احمد.