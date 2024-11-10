مانشستر يونايتد يضرب ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من تحقيق الفوز أمام نظيره ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سجل برونو فيرنانديز أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من أماد ديالو إلى فيرنانديز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة قوية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس هيرمانسن.

وأهدر ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي انفرادًا تامًا بمرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 28، وذلك لتمكن الحارس أندري أونانا من التصدي للكرة.

وأحرز فيكتور كريستانسن بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38، بعد عرضية من نصير مزراوي من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها برونو فيرنانديز برأسية لترطم بالمدافع كريستانسن وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أليخاندرو جارناتشو التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 82، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى زميله جارناتشو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات.