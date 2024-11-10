نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخدود السعودي لـ "دوت الخليج الرياضي": طلبنا التعاقد مع زيزو.. ونجهز جلسة خاصة مع مسؤولي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول بنادي الأخدود السعودي رغبة الإدارة في التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.

الأخدود السعودي لـ "دوت الخليج الرياضي": طلبنا التعاقد مع زيزو

وارتبط زيزو بالرحيل عن الزمالك منذ الصيف الماضي في ظل العروض المقدمة للاعب من الأندية الخليجية، علمًا بأن عقده سينتهي مع نهاية الموسم الجاري في صيف 2025.

وقال مصدر مسؤول في نادي الأخدود السعودي: " بالفعل طلبنا التعاقد مع زيزو، وتم عرض اسم اللاعب على مجلس إدارة النادي في الأيام الماضية لتدعيم الصفوف بالفترة الشتوية".

وأضاف المصدر: " الأمور ليست سهلة في صفقة التعاقد مع زيزو، لأنه يجب أولًا التفاوض مع نادي الزمالك بصفة رسمية لمعرفة التفاصيل المالية المطلوبة، ولذلك هناك جلسة منتظرة للتفاوض ومعرفة الشروط المالية".

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أنه في حالة اتمام صفقة التعاقد مع زيزو في يناير، سيفتح النادي باب الرحيل أمام أحد عناصره الأجنبية في محاولة لتصحيح مسار الفريق في النصف الثاني من الموسم.