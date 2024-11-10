وسام أبو علي ضمن قائمة منتخب فلسطين لمعسكر نوفمبر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن قائمة “الفدائيين” لخوض مباراتي كوريا الجنوبية وعُمان، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقرر المدير الفني لمنتخب فلسطين استدعاء 26 لاعبا لخوض مباراتي عُمان وكوريا الجنوبية، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب الفدائيين تواجد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي وعمر فرج مهاجم نادي الزمالك.

وسام أبو علي يقود قائمة فلسطين لمعسكر نوفمبر

وضمت كلًا من: رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، محمد خليل، موسى فيراوي، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، كاميلو سالدانا، عدي خروب، محمد باسم، تامر صيام، مصطفى زيدان، عطاء جابر، محمد درويش، جوناثان زوريلا، علاء الدين حسن، محمود أبو وردة، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، ووسام أبو علي.

ويطير المنتخب الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى مسقط، من أجل أن يبدأ تحضيراته لمباراة منتخب عُمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات يوم الخميس المقبل، وبعدها يستعد للسفر مباشرة إلى العاصمة الأردنية عمّان لمقابلة منتخب كوريا الجنوبية لحساب الجولة السادسة في 19 من شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا لكأس العالم 2026 ويمتلك نقطتين بعد إنتهاء 4 جولات.