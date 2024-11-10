نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة سام مرسي.. توتنهام يسقط أمام إييسويتش تاون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مواجهة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في البريميرليج

وحقق إيبسويتش تاون فوزا هاما على نظيره السبيرز بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على استاد توتنهام هوتسبير.

افتتح إيبسويتش تاون أولى أهداف اللقاء، عن طريق الأيرلندي سامي سموديكس، بعد تمريرة رائعة من زميله ليام ديلاب في الدقيقة 31.

ثم أضاف المهاجم الشاب الإنحليزي ليام ديلاب ثاني أهداف إيبسويتش تاون في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، قلص رودريجو بينتاكور النتيجة لصالح توتنهام هوتسبير في الدقيقة 69، بعد صناعة مميزة من زميله بيدرو بورو.

وشهدت المباراة، مشاركة المصري سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون طوال أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إيبسويتش تاون إلى النقطة الثامنة في المركز السابع عشر، بينما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة السادسة عشر في المركز العاشر.

