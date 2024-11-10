ليفربول يتفوق على بايرن ميونخ في سباق ضم مرموش لسببين

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، من خطوة الانتقال إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل بعد تألقه واهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه، وفي مقدمتها بايرن ميونخ وليفربول وآرسنال.

ليفربول ينافس بايرن ميونخ على ضم مرموش

وحسب صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية فإن نادي ليفربول مهتم بالحصول على خدمات مرموش ومن الممكن تقديم عرض رسمي من أجله سواء في يناير أو الانتظار حتى الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة إن ليفربول سيواجه منافسة قوية من بايرن ميونخ على ضم مرموش في الفترة المقبلة، ولكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي سترجح كفة “الريدز” في هذا السباق.

وأشار المصدر ذاته إلى إن ليفربول يمتلك ميزة أخرى وهي رغبة مرموش في اللعب بجوار مواطنه محمد صلاح، وهذا يمنح النادي الإنجليزي الأمل لحسم الصفقة إذا تم تقديم عرض رسمي.

ولفتت المصادر الصحفية إلى إن نادي فرانكفورت سيوافق على رحيل عمر مرموش إذا حصل على عرض رسمي تتراوح قيمته ما بين 50 - 60 مليون يورو، ولكن يتبقى معرفة موقف النادي من خروج اللاعب في منتصف الموسم أم سينتظر للصيف.