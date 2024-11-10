نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاطف حنفي عن سوق الانتقالات: الأسعار غير منطقية وتخدم ناديين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، إن الميركاتو في مصر غير منطقي والأرقام في اللاعبين غير منطقية، والتي تصل إلى 50 و60 و100 مليون.

عاطف حنفي يعلق على أسعار اللاعبين في الميركاتو

وأضاف عاطف حنفي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن هناك ناديان فقط يمكنهم السير في مثل هذا الميركاتو، لكن بقية الأندية لا يمكنها ذلك، ولا توجد معايير معينة لأسعار اللاعبين لكن من يملك الأموال فقط هو من يشتري.

وعن طموح الفريق في الدوري قال: لدينا مدرب مميز وهو أحمد خطاب ولاعبين مميزين، ولسنا مستعجلين على الفوز لأنه سيأتي، وفتقد عدد كبير من العناصر المميزة على رأسهم شكري نجيب وسيف تيري.

وتابع مدير الكرة بنادي فاركو: رحل عنا ثنائي الفريق سوكاري ورزقي حمرون، وعقود اللاعبين تضاعفت بسبب زيادة الدولار، لذلك لا يمكننا كنادي أن نمنح لاعب في الفريق 30 مليون وزميله 3 ملايين.

واختتم عاطف حنفي: انضم لنا زهير المترجي وهو لاعب مميز وبعد جاهزيته سيكون إضافة مميزة جدا، وبجانبه ضممنا اللاعب الواعد أونيك، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين الصغار في السن.