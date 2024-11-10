محسن عبد المسيح يكشف موقف الإسماعيلي من استقدام خبير أجنبي للحكام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس النادي الإسماعيلي، موقف النادي من استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

عبدالمسيح: من الممكن استقدام خبير أجنبي لرفع مستوى الحكام

وقال محسن عبد المسيح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لدينا حكام كبار وقامات، لكن من الممكن استقدام خبير أجنبي من أجل إقامة معسكرات لرفع المستوى الفني والبدني للحكام.

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلي: محمود عاشور حكم دولي كبير ولماذا لم يستدعي الحكم ليتخذ هو القرار، ونحن في النادي الإسماعيلي لا نريد مساعدة من أحد لكن فقط نريد العدل، والإسماعيلي لديه مشكلات كبيرة وهدفنا عودته مجددا.

وتابع عبد المسيح: فقدنا 3 نقاط في مباراتين بسبب الأخطاء التحكيمية أمام غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، والمشكلة كلها أنه لم يكن هناك أي استدعاء لحكم الساحة لمراجعة اللعبة.

واختتم عبد المسيح تصريحاته: أغلبية أندية الدوري بينها إجماع على وجود مشكلات كبيرة في التحكيم بعد أول جولتين، فماذا سنفعل في الجولات المقبلة في موسم استثنائي من يفقد فيه نقطة لا يمكنه تعويضها.

