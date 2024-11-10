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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في قائمة الفراعنة لمباراتي بوتسوانا والرأس الأخضر.

كريم رمزي: حسام حسن لا يُجامل أي لاعب.. وإمام عاشور سيكون له دور مع المنتخب في المرحلة المقبلة

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن هناك مفاجأة سعيدة بوجود محمود زلاكة في قائمة المنتخب، والذي يُعد جناحا عصريا ينقصه فقط إنهاء الهجمات بشكل جيد، وأيضًا انضمام محمد ربيعة الذي يؤدي بشكل مميز مع سموحة.

وتابع كريم رمزي: هناك دلالة على عدم مجاملة حسام حسن لأحد وعدم اتخاذ مواقف شخصية مع أحد وأكبر دليل هو انضمام عمر كمال

وأضاف كريم رمزي: الكل يتحدث عن الخلافات بين حسام حسن وإمام عاشور، وإمام زعلان من عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي ولكن متأكد أنه سيكون له دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع المنتخب.

وأكمل رمزي: حسام حسن يُدرب مجموعة من النجوم ومن حق اللاعب أن يعبر عن رأيه ويحزن حال عدم مشاركته، لكن في النهاية القرار للمدرب وإذا كان إمام عاشور نجم فزملائه نجوم وأيضًا يستحقون الانضمام.

واختتم رمزي تصريحاته: حسام عبد المجيد تجاوز الضغوط الجماهيرية وأصبح المدافع الأبرز في مصر، واستحق الانضمام، شأنه شأن طاهر محمد طاهر الذي حقق عودة مميزة وأصبح أفضل جناح في الدوري منذ بداية الموسم.

