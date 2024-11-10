نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينورد يكتسح ألمير سيتي في الدوري الهولندي بنكهة جزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لقن فينورد مضيفه ألمير سيتي درسا قاسيا وفاز عليه 4-1 اليوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الهولندي.

فينورد يحقق فوزا بنكهة جزائرية

وتقدم الكوري الجنوبي إن بيوم هوانج بهدف لفينورد في الدقيقة الثالثة، ثم رد النرويجي كورنيليوس هانسن بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، وبعدها بثلاث دقائق أحرز الجزائري رامز زروقي الهدف الثاني لفينورد.

وفي الشوط الثاني سجل توماس بيلين الهدف الثالث لفينورد في الدقيقة 70، وتكفل الجزائري الآخر أنيس حاج موسى بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد فينورد إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، بينما توقف رصيد المير سيتي عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.