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أحمد جودة - القاهرة - غادر نجوم نادي الاتفاق للانضمام إلى معسكرات منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي المقبل.

نجوم الاتفاق السعودي ينضمون إلى منتخباتهم خلال التوقف الدولي

كان من المقرر أن ينضم عبدالله رديف وعبدالإله المالكي لمعسكر المنتخب الوطني السعودي استعدادًا لمباراتي أستراليا وإندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكن إصابة المالكي أبعدته عن المعسكر لينضم رديف وحده.

وسيعزز جاك هندري صفوف منتخب بلاده إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية خلال مواجهتي كرواتيا وبولندا وهما الخصمين اللذين سيواجههما لاعبنا جواو كوستا مع منتخب بلاده البرتغال لتعزيز صدارتهم في المجموعة.

وانضم حارسنا ماريك روداك لمعسكر منتخب بلاده سلوفاكيا التي ستواجه السويد وإستونيا في دوري الأمم