الرياضة

فوز قاتل لجوزتبه على قونيا سبور في الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة -  

اقتنص جوزتبه فوزا مثيرا من ضيفه قونيا سبور 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري التركي.

فوز قاتل لجوزتبه على قونيا سبور

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي لكن الياباني كرو ماتسوكي سجل هدفا لجوزتبه في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ثم أكد البرازيلي رومولو فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

ورفع جوزتبه رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد قونيا عند 14 نقطة في المركز العاشر.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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