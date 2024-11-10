نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز قاتل لجوزتبه على قونيا سبور في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتنص جوزتبه فوزا مثيرا من ضيفه قونيا سبور 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري التركي.

فوز قاتل لجوزتبه على قونيا سبور

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي لكن الياباني كرو ماتسوكي سجل هدفا لجوزتبه في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ثم أكد البرازيلي رومولو فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

ورفع جوزتبه رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد قونيا عند 14 نقطة في المركز العاشر.