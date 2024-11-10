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أحمد جودة - القاهرة - شهدت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن 8 غيابات عن معسكر شهر نوفمبر، حيث يستعد المنتخب لمواجهتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا والمقرر لها يومي 15 و19 نوفمبر من الشهر الجاري ضمن مواجهات الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

قائمة المنتخب المصري تشهد غيابات مؤثرة خلال معسكر شهر نوفمبر

ويغيب عن المعسكر كلًا من: محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني لاعبو الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وخالد صبحي لاعب سيراميكا.

علي الجانب الاخر يغيب محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين وسيشارك الثنائي في مباراة بتسوانا المقبلة.

ويستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، للتدريبات في الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى لمباراة كاب فيردي المقرر لها 15نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وقد حسم منتخب الفراعنة التأهل بعد الحصول على 12 نقطة من أصل 4 مباريات لعبها الفريق حتى الآن وذلك قبل جولتين من انتهاء مباريات التصفيات.

وينطلق منتخب مصر إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

