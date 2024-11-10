نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكا مودريتش يتحدث عن كيليان مبابي.. البداية المتذبذبة ليست مؤشر لما يملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد عن موهبة ودور كيليان مبابي مع النادي خلال تصريحات صحفية عقب مواجهة أوساسونا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

التقى فريق ريال مدريد مع أوساسونا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت.

انتصر فريق ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة أربعة أهداف دون رد، سجل بيلنجهام هدف، وفينيسوس جونيور هاتريك، وأصيب كل من ايدير ميلتاو ورودريجو، وفاسكيز.

مودريتش عن مبابي: يمتلك الكثير

قال لوكا مودريتش: "لا تشك في مبابي، يمتلك الرغبة والقدرة والإرادة والتنافسية أنا متأكد من أنه سيساعدنا كثيرًا في المستقبل، سيُظهر للجميع لماذا كان ولا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم".

انتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، شارك في ١١ لقاء سجل ست أهداف وصنع هدف واحد فقط.

