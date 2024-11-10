نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي خلال فترة التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة كابتن حمد إبراهيم لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة وذلك خلال فترة التوقف الحالية.

ويستعد الفريق للقاء ضيفه بتروچيت العائد من جديد للدوري الممتاز يوم 24 نوفمبر الجاري بإستاد الإسماعيلية في ثالث جولات المسابقة المحلية.

وتعادل الفريق سلبيا مع غزل المحلة بالجولة الأولى، قبل أن يتلقى خسارة من سيراميكا كليوباترا أمس بنتيجة هدف دون رد.

تفاصيل إصابة محمد بيومي

كشف دكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تفاصيل إصابة محمد بيومي، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال دكتور مجدي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن بيومي يعاني من شد في العضلة الخلفية، على أن يتحدد مدة غيابه عن الملاعب بعد الفحوصات التي سيخضع لها، غدا، الاثنين.