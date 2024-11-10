نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم| فيشاخيس: ريال مدريد يفكر في ضم راموس.. فوتبول إنسايدر: مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع نجم سوسييداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 10- 11- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يستهدف روبن أموريم مدافع يوفنتوس دانيلو، 33 عامًا، كأول صفقة له مع مانشستر يونايتد في نافذة يناير، حيث ينتهي عقد البرازيلي في نهاية الموسم. (ميرور)

اتخذ آرسنال نهجًا لضم مدافع سبورتنج عثمان ديوماندي، 20 عامًا، على الرغم من أن تشيلسي وبايرن ميونيخ مهتمان أيضًا باللاعب الدولي الإيفواري. (مترو)

يفكر ريال مدريد في إعادة التوقيع بشكل طارئ مع أسطورة النادي سيرجيو راموس، 38 عامًا، حيث يُنظر إلى مدافع إشبيلية وإسبانيا السابق كبديل محتمل للمدافع البرازيلي المصاب إيدير ميليتاو، 26 عامًا. (Fichajes - بالإسبانية).

سحب برشلونة اهتمامه بمدافع ليفربول وإنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد، 26 عامًا، لتناسب تفضيلات مهاجمه الإسباني الشاب لامين يامال، 17 عامًا. (Football365).

برشلونة يفكر في ضم ألفونسو ديفيز

يريد مدرب برشلونة هانسي فليك التعاقد مع المدافع ألفونسو ديفيز، 24 عامًا، إذا قرر قائد كندا عدم قبول عرض عقد من ناديه الحالي بايرن ميونيخ - على الرغم من أن ريال مدريد يتصدر السباق للتوقيع معه ومانشستر يونايتد مهتم أيضًا. (كريستيان فالك).

ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 58 جنيهًا إسترلينيًا لمهاجم مصر وآينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، 25 عامًا. (Fichajes - بالإسبانية).

كما اقترب الاتفاق على صفقة لاعب خط وسط ريال مدريد الفرنسي أوريليان تشواميني، 24 عامًا، للانضمام إلى ليفربول. (Teamtalk).

يأمل مانشستر سيتي في تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، 25 عامًا، على الرغم من أن ليفربول مهتم أيضًا بالإسباني. (Football Insider).

نفى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجود اتصال مع بيب جوارديولا بشأن تولي مدرب مانشستر سيتي منصب مدرب المنتخب الوطني للبلاد. (Globo، عبر Goal).

روما يتواصل مع مانشيني

اتصل روما بمدرب إيطاليا ومانشستر سيتي السابق روبرتو مانشيني وسط البداية السيئة للنادي للموسم تحت قيادة المدرب إيفان يوريتش. (سكاي سبورت إيطاليا).

لن يتقدم أموريم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بعرض لضم أي لاعب من سبورتنج في يناير، تاركًا لمانشستر سيتي وأرسنال وباريس سان جيرمان فرصة للتعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، 26 عامًا. (ميرور)

لكن أموريم مهتم بلاعب الوسط النرويجي سفيري نيبان البالغ من العمر 17 عامًا من روزنبورج. (جيف مي سبورت)

يتطلع أرسنال إلى التعاقد مع لاعب وسط كومو والأرجنتيني نيكو باز، 20 عامًا، الذي سجل أربع تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا في 11 مباراة مع فريق الدوري الإيطالي هذا الموسم. (فيخاجيس - بالإسبانية)

سيسعى الظهير الإسباني سيرجيو ريجيلون، 27 عامًا، إلى إنهاء عقده مع توتنهام لتأمين انتقاله في يناير بعيدًا عن النادي بعد ارتباطه بإشبيلية وخيتافي. (الصن)