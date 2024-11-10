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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن ثقته في عودة فريقه إلى قمة مستواه المعهود قريبًا، بعد تكبده الهزيمة الرابعة على التوالي في ظاهرة غير مسبوقة في عهد المدرب الإسباني.

جوارديولا: مانشستر سيتي سيعود بشكل أقوى

خسر مانشستر سيتي أمام برايتون 1-2 أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز في غياب ستة من نجومه الكبار، وهم جون ستونز وجيريمي دوكو وروبن دياز وجاك غريليش بالإضافة إلى الغائبين لفترة طويلة رودري وأوسكار بوب.

ويرى غوارديولا أن عودة العديد من لاعبي الفريق الأول بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ستبشر بتغيير في حظوظ حامل اللقب.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله: "سأفكر في هذه الأيام العشرة، نصفي الأذهان، ويعود اللاعبون المصابون، هذا هو الهدف".

وأضاف: "عندما يعود اللاعبون، أود أن ألعب بمستوى الشوط الأول لأننا لعبنا جيدًا لمدة 70 دقيقة".

وتابع: "أعرف كيف نلعب، المستوى الذي نقدمه جيد حقًا في لحظات معينة لكننا غير قادرين على الاستمرار لفترة طويلة".

وأوضح المدرب الإسباني: "أنا متأكد من أنه عندما يعود اللاعبون، يمكنهم تقديم بعض الصفات الفردية في الفريق وسنعود أقوى".

وقال: "لقد خسرنا مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، علينا أن نتغير ونعود للفوز.. ليس لدي أي شك في أننا سنعود إلى الأفضل".

وأشار "هذا هو التحدي الذي أواجهه وأنا أحب ذلك، لن أتراجع وأريد القيام بذلك أكثر من أي وقت مضى وسنحاول مرة أخرى".

وواصل: "نحاول تحليل أدائنا في أربع هزائم متتالية، لكن السؤال هو كيف نلعب".

وشدد غوارديولا على أن بورنموث يستحق ذلك، لكن المباريات كانت جيدة حقًا أمام توتنهام وكانت هناك العديد من الأشياء الإيجابية في لشبونة واليوم لكننا خسرنا".

وختم تصريحاته بالقول: "عندما نلعب بشكل سيء، فأنا أول من يقول ذلك لكن ليس لدي هذا الشعور".

