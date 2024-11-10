اتحاد جدة يدخل في تسوية تنهي عقد نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - تسير مفاوضات إدارة شركة نادي اتحاد جدة السعودي مع الإيطالي لويس فيليبي، مدافع الفريق نحو التوصل لتسوية بالتراضي بين الطرفين لفسخ العقد عبر مخالصة مالية.

اتحاد جدة السعودي يدخل في تسوية تنهي عقد لاعبه الايطالي فيليبي

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر قولها اليوم الأحد "إن الطرفين يرغبان بفك الارتباط بحلٍ مرضٍ للجانبين، دون الاتجاه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )".

وكان محامي اللاعب طلب من النادي إنهاء العلاقة في وقت سابق، إثر إسقاط اسمه من كشوفات الفريق في رابطة دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك فيليبي أمام الخلود في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وخرج بديلًا في الدقيقة 20، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وانضم فيليبي، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى الاتحاد في أغسطس2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، وشارك في 28 مباراة في جميع المسابقات، لم يسهم خلالها تهديفيً