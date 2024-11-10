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أحمد جودة - القاهرة - حقق ليجانيس فوزا صعبا وثمينا على ضيفه إشبيلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على الملعب البلدي دي بوتاركي في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ليجانيس يحقق فوزا صعبا على إشبيلية بهدف نظيف في الدوري الإسباني

سجل هدف ليجانيس والمباراة الوحيد اللاعب ميجيل دي لا فوينتي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ولعب إشبيلية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد لوسيان اجومي.

الفوز رفع رصيد ليجانيس إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وبينما تجمد رصيد إشبيلية عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر برشلونة الليجا برصيد 33 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.