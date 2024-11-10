نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يحسم ديربي تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم يوفنتوس ديربي تورينو لصالحه، بعدما تغلب على ضيفه تورينو 2/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس يحسم ديربي تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

وسجل تيموثي وياه الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 17، قبل أن يضيف كينان يلديز الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، مبتعدا بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان، حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، والذي سيواجه نابولي، متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.