باريس سان جيرمان يتجاوز أحزانه برباعية في شباك أنجيه بالدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - تجاوز باريس سان جيرمان كبوة الخسارة المؤلمة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز خارج ملعبه أمام أنجيه بنتيجة 4 / 2 ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت.

سان جيرمان يتجاوز أحزانه برباعية في شباك أنجيه بالدوري الفرنسي

سجل الفريق الباريسي أهدافه الأربعة في الشوط الأول مستفيدا من تألق نجمه الإسباني ماركو أسينسيو الذي قدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.

وتناوب على الأهداف الأربعة الكوري الجنوبي لي كانج إن والجناح الفرنسي برادلي باركولا بواقع هدفين لكل منهما في الدقائق 17 و20 و31 و45+2.

ومع انطلاق الشوط الثاني توقفت المباراة لدقائق بسبب إلقاء الجماهير كرات التنس على أرض الملعب احتجاجا على سياسة رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.

ونتيجة لذلك احتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع نجح خلالها أنجيه في تقليص الفارق بهدفين سجلهما إستيبان لوبول وإيمانويل بيوملا في الدقيقتين 91 و97.

ورفع سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، محققا فوزه التاسع في المسابقة مقابل تعادلين، وسجل خال من الخسارة.

أما أنجيه فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر بعدما تلقى خسارته الأولى في آخر خمس جولات.