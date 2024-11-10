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أحمد جودة - القاهرة -

في الساعات الماضية، طُويت صفحة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكرة المصرية، بعد نجاح المصالحة بين حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي، مدافع بيراميدز.

تعليق مثير من شوبير على الصلح بين حسين الشحات والشيبي

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذا الصلح بقوله: «بصراحة، أنا من أسعد الناس بهذه المصالحة، حينما تكون النوايا صافية، لا مكان للمشكلات، وعندما يسعى الجميع للخير والاحترام تسير الأمور بسهولة وسلاسة».

وتابع شوبير: «في وقت ما، شعرنا بأن الأمور معقدة ومليئة بالمشكلات والقضايا. ولكن بفضل كلمات طيبة من الطرفين، انتهى الموضوع بسلاسة وبساطة، رغم أن الأمر وصل إلى المحاكم وتضمن عقوبات».

وأضاف شوبير: «اختُتمت الأمور بالحب والاحترام، وأعتقد أن هذا هو الطبيعي بيننا كعرب ومصريين. الحمد لله على هذا الصلح الجميل، ونسأل الله أن يديم المحبة».

