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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني للطيران إلي كاب فيردي بطائرة خاصة الأربعاء المقبل لمواجهة منتخب كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

المنتخب يطير لكاب فيردي استعدادًا لخوض مواجهته القادمة

ويخوض المنتخب المصري مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.



وقد ضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات بتصدره لمجموعته.

اليكم قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

