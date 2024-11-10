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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الوداد لكرة القدم مع ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء في إطار مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

الوداد يتعادل مع اتحاد طنجة بالدورى المغربي

وسجل أهداف فريق الوداد، إسماعيل المترجي في الدقيقة 31، وعمار سيدي بونا في الدقيقة 83، وسجل أهداف فريق اتحاد طنجة فوزي عبد المطلب في الدقيقة 45، ومحمد سعود في الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل رفع فريق الوداد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع فريق اتحاد طنجة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.