نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بشأن رحيل زيزو عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقائمة الفراعنة استعدادًا لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، بينما يلتقي في المباراة الثانية مع بوتسوانا بالقاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.

تصريحات عصام مرعي نجم الزمالك السابق

وقال عصام مرعي عبر تصريحات تلفزيونية: اختيارات حسام حسن جيدة، خاصةً بعد انضمام مجموعة جديدة من العناصر التي لفتت الأنظار في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري الممتاز، وعلى رأسهم محمود عبد الحفيظ زلاكة نجم سيراميكا كليوباترا ومحمد ربيعة مدافع سموحة، وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك، وطاهر محمد طاهر المتألق مع الأهلي في الآونة الأخيرة، ولكن كنت أتمنى انضمام عمر جابر للقائمة في ظل الأداء المميز الذي يظهر به مع الزمالك مؤخرًا.

وأضاف:: أتوقع مشاركة محمد الشناوي أساسيًا في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر لكونها خارج مصر وتتطلب وجود عناصر الخبرة، لكن في مباراة بوتسوانا بالقاهرة سيشارك محمد عواد أساسيًا في حراسة عرين الفراعنة.

وتطرق عصام مرعي للحديث عن الزمالك والأزمات المالية، قائلًا: الأزمات تحاصر مجلس إدارة الزمالك من جميع الاتجاهات، ولكن أرفض بيع نجم الفريق أحمد سيد زيزو نظرًا للحاجة إلى خدماته الفنية، وذلك للحفاظ على استقرار الفريق.

