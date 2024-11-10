نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يكشف حجم إصابة أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد بظلالها على فوز ليفربول 2-0 على ضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، أمس السبت، إذ استُبدل المدافع الإنجليزي في الشوط الأول بسبب ما وصفه المدرب أرنه سلوت بأنه مصدر قلق "خطير".

سلوت يكشف حجم إصابة أرنولد

خرج ألكسندر-أرنولد من الملعب وهو مصاب في عضلات الفخذ الخلفية بقدمه اليمنى في الدقيقة 25 من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول مما ساعده في توسيع الفارق في صدارة الدوري الممتاز إلى خمس نقاط.

وانضم اللاعب (26 عامًا) إلى تشكيلة إنجلترا في مباراتيها بدوري الأمم الأوروبية أمام اليونان وإيرلندا لكن سلوت قال إنه سيتفاجأ إذا تمكن ألكسندر-أرنولد من المشاركة في هاتين المباراتين.

وقال سلوت للصحافيين: "من الصعب تحديد مدى خطورة الإصابة، لكنها دائمًا ما تكون خطيرة في حالة خروج لاعب في الشوط الأول. ليس لأنني لم أرغب في ذلك لكن لأنه هو من طلب بنفسه".

وتابع: "لم يطلب ذلك لأنه كان متعبًا، طلب ذلك لأنه شعر بشيء ما. هذا في البداية ليس مؤشرًا جيدًا لكن من الصعب دائمًا أن أخبركم بالضبط بعد المباراة ما هو الأمر. دعونا ننتظر ونرى".

وأضاف "سأتفاجأ إذا رأيناه يلعب مع منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، لكن آمل أن يتمكن من ذلك".

ويخوض ليفربول، الذي سيعود إلى ساوثامبتون في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، مجموعة من المباريات الصعبة إذ يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري المحلي.