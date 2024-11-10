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أحمد جودة - القاهرة -

سقط فريقا نيولز أولد بويز وأتلتيكو توكومان في فخ الخسارة خلال منافسات الجولة الثانية والعشرين بالدوري الأرجنتيني، مساء السبت.

نيولز أولد بويز وتوكومان يخسران بالدوري الأرجنتيني

خسر توكومان خارج ملعبه أمام يونيون سانتا في بهدف وحيد سجله جيرونيمو دومينا في الدقيقة 75.

وأكمل توكومان اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه جيانلوكا فيراري في الدقيقة 57.

ورفع سانتا في رصيده إلى 36 نقطة ليقفز للمركز الثالث برصيد 36 نقطة مبتعدا بست نقاط فقط عن فيليز سارسفيلد صاحب الصدارة.

أما أتلتيكو توكومان فقد تجمد رصيده عند 33 نقطة ليتراجع للمركز السابع.

وبنفس السيناريو خسر نيولز أولد بويز أمام مضيفه خيمناسيا لابلاتا بهدف سجله رودريجو كاستيلو في الدقيقة العاشرة.

وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد نيكولاس جاريالدي لاعب خيمناسيا وليونيل فانجيوني لاعب أولدبويز في الدقيقة 71.

وبقى خيمناسيا لابلاتا في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد نيولز أولد بويز عند 21 نقطة في المركز السابع والعشرين (قبل الأخير).