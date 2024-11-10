سلوت: محمد صلاح يمتلك أفضل الأرقام على مستوى هجوم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، على المستوى الذي يقدمه الدولي محمد صلاح، رفقة فريقة هذا الموسم.

مدرب ليفربول: محمد صلاح يمتلك أفضل الأرقام على مستوى هجوم الفريق

وأحرز صلاح هدفا وصنع آخر لزميله داروين نونيز.. ليساهم في فوز ليفربول بهدفين مقابل لاشىء على نظيره أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت - خلال تصريحات صحفية - إن "صلاح لديه أفضل أرقام بين كل مهاجمينا".

واختتم: "كل مهاجمينا لديهم أرقام جيدة، لكنه يتصدر الموقف".