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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور، موافقة أحمد نبيل كوكا على تجديد عقده مع النادي الأهلي بعد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ومحمد رمضان.

خالد الغندور: كوكا يوافق على تجديد عقده مع الأهلي بعد جلسة كولر ومحمد رمضان

وقال خالد الغندور في برنامج ستاد المحور: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وصل لاتفاق مع أحمد نبيل كوكا لتجديد عقده لمدة 4 سنوات جديدة".

وأضاف: "الأهلي اتفق مع كوكا على تجديد عقده مقابل 7 مليون جنيه وزيادة سنوية مليون جنيه على مدار العقد الجديد".

واختتم: "كوكا كان قريب من الإحتراف بعد الأولمبياد الأخيرة ولكن كولر وقتها فضل خروج اليو ديانج ورفض رحيل كوكا، اقتنع اللاعب بالتجديد مع الأهلي بعد جلسة مع كولر ثم جلسة مع محمد رمضان".

