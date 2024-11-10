نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يفوز على أستون فيلا بثنائية ويواصل صدارته للدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز أمام نظيره أستون فيلا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تمكن داروين نونيز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 20، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها محمد صلاح بتمريرة إلى نونيز الذي راوغ الحارس، ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول انفرادًا تامًا بمرمى أستون فيلا في الدقيقة 32، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بشكل غريب، مرت أعلى العارضة.

وأرسل روبرتسون لاعب ليفربول في الدقيقة 48، بعرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها داروين نونيز برأسية، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وسدد كودي جاكبو لاعب ليفربول في الدقيقة 72، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 84، بعد هجمة مرتدة سريعة، انطلق بها صلاح من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم.