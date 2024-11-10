نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

افتتح داروين نونيز أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 20، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها محمد صلاح بتمريرة إلى نونيز الذي راوغ الحارس، ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأضاف محمد صلا الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 84، بعد هجمة مرتدة سريعة، انطلق بها صلاح من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.