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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم فوزا كبيرا على تنزانيا بثلاثية نظيفة اليوم فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية استعدادا للقاء المغرب يوم الخميس المقبل فى الجولة الأولى لدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثلاثية ودية استعدادا لتصفيات إفريقيا بحضور وزير الرياضة

قدم منتخب مصر تجربة مفيدة من جميع الوجوه وهى المباراة الودية الثانية والأخيرة فى فترة الإعداد المضغوطة التى وضعها ميكالى المدير الفني للفراعنة والذى تولى المهمة منذ ثلاثة أسابيع، شهدت المباراة تواجد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وحرص وزير الشباب والرياضة على الحديث مع اللاعبين فى وجود الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني والكابتن اسلام الشاطر مدير الكرة وباقي أفراد الجهاز المعاون وهم ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الاحمال وجواو محلل الاداء ود.صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي والتاهيل وخالد سرحان المترجم، وحث اللاعبين على الأداء الرجولى والتمسك بالروح القتالية التى يتميز بها الفراعنة.

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول أحرزها عمرو خالد بيبو وزعلوك وعمر خضر فى الدقائق 17 و35 و41 وشهدت الدقيقة 45 إهدار تنزانيا ضربة جزاء اصطدمت بالقائم.

هاجم الفراعنة بضراوة ومن جملة رائعة تناقلها اللاعبون وسدد سليم طلب ارتدت من الحارس تابعها عمرو بيبو فى المرمى محرزا الهدف الأول فى الدقيقة 17، ثم شارك محمد سمير بدلا من محمد ابراهيم، وتوالت هجمات الفراعنة وقاد محمد السيد هجمة نجح بها يمينا وارسل عرضية حولها زعلوك فى المرمي محرزا الهدف الثاني فى الدقيقة 35، ومن جملة سريعة تبادل كاباكا الكرة مع عمر خضر وسدد خضر بيمينه قذيفة محرزا هدفا جميلا فى الدقيقة 41 وفى الدقيقة 45، واحتسب الحكم ضربة جزاء اهدرها لاعب تنزانيا فى القائم، وفي الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني تغييرات عديدة بدأها بنزول عبد الرحمن خالد فارس دلا من محمد السيد، وعمورى بدلا من زعلوك، وأحمد عابدين بدلا من بوستنجي، وبعد فترة شارك أحمد شرف بدلا من عمرو خالد ومروان محمود بدلا من سليم طلب وسيف عصام بدلا من كاباكا، وواصل الجهاز الفني للمنتخب منح الفرصة لباقي اللاعبين بنزول حسام حسن بدلا من خضر وزياد خالد بدلا من لبيب ومحمد وحيد بدلا من معتز ومهند محمد بدلا من محمد سمير.