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أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، موقف اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، باستبعاده من مباراة سموحة في الدوري.

‏وكيل الجزيري يكشف موقفه بعد استبعاده من مباراة سموحة.. ومصير التجديد مع الزمالك

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "اللاعب في إجازة طبيعية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للزمالك".

وتابع: "الجزيري تقبل قرار جوميز بالتدرب مع المستبعدين، ولم يعترض تمامًا على أي شيء، ويحترم رأي المدير الفني".

وأضاف: "وتحفظنا الوحيد أننا علمنا من خارج النادي أنه خارج القائمة قبل المباراة بيومين".

وأوضح: "الزمالك أرسل عرض بالتجديد موسمين للجزيري عبر ميل رسمي فعلا، ومفترض المرحلة القادمة يكون هناك إتمام للتعاقد ويوقع ع عقود اتحاد الكرة".

وأردف وكيل الجزيري: "بدء من الغد سيكون هناك متحدث رسمي للاعب هو انيس بن ميم".

واختتم حازم فتوح حديثه قائلًا: "كارتيرون جاله عروض من الدوري المصري مؤخرا من أندية أخرى بخلاف الزمالك، ووصل له عرض من منتخب من شمال إفريقيا".

