نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسام: تعرضنا للظلم في مباراة سيراميكا كليوباترا والقادم أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث كابتن أحمد حسام المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلي، عن الخسارة بهدف أمام سيراميكا كليوباتراء في المباراة أقيمت اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "بدأنا المباراة بشكل متراجع لكن في الشوط الثاني استرجعنا توازن الفريق وأهدرنا عدة فرص كانت سهلة للتسجيل".

وأضاف: "تعرضنا لظلم كبير في مباراة اليوم وكنا نستحق ركلة جزاء ولا أعلم لماذا لم يتم احتسابها"

وتابع: "الموسم الحالي صعب للغاية واستثنائي وإيقاف القيد جعل الأمور صعبة علينا لكن نحاول التعامل مع هذا الأمر ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب التي تعد مستقبل للنادي خلال السنوات المقبلة".

وأتم: "أشكر جماهير النادي على دعمهم ووعيهم الكبير ونعدهم بالأفضل خلال المباريات المقبلة".