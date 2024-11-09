نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق علي المشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

الزمالك يوافق علي المشاركة في اعتزال خالد حسين

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.