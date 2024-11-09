نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك في مهب الريح بسبب عروض مغرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أفاد مصدر مقرب من سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، بآخر المستجدات بشأن تجديد عقده مع النادي، وسط اهتمام من أندية أخرى.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن الجزيري لم يوقع حتى الآن على عقد تجديده مع الزمالك، مما يتيح له التفاوض مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ولفت المصدر إلى أن اللاعب يملك عرضًا من نادٍ كبير في دوري Nile للمحترفين، لكنه سيعقد جلسة مع المدرب جوزيه جوميز في الأيام المقبلة لمناقشة مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وفي حال عدم تجديد عقده، يحق له الانتقال إلى أي فريق آخر في الصيف القادم مجانًا.