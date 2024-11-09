نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| سموحة يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة الزمالك.. وطلب خاص لاتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل نادي سموحة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استبعاد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الزمالك، التي أقيمت في الجولة الثانية من دوري Nile، من إدارة مباريات النادي في الفترة المقبلة.

سموحة يطالب عدم إسناد مبارياته لطاقم الحكام

وأكد سموحة في خطابه على ضرورة عدم إسناد أي مباراة للفريق إلى طارق مجدي وعمرو الشناوي ومحمود ناجي حتى نهاية الموسم، وذلك إثر الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في لقاء الزمالك الأخير، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهى بفوز الزمالك 2-0.

وأضاف النادي أن قرار استبعاد محمود ناجي جاء نتيجة لتكرار الأخطاء التحكيمية في المباريات السابقة للفريق، مشيرًا إلى أن هذا ليس الخطأ الأول له.