نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتعثر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت منذ قليل مباراة الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي وتعرض للهزيمة أمام نظيره برايتون، ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي بداية اللقاء تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند، ثم أحرز برايتون التعادل بهدف لجواو بيدرو، ثم تقدم برايتون عن طريق مات أورايلي هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 83.

وتُقام حاليًا مباراة ضمن مباريات هذه الجولة من عمر الدوري الإنجليزي، تجمع بين ليفربول وأستون فيلا.

وينتظر عشاق آرسنال مباراة فريقه ضد تشيلسي في الديربي وستكون قمة مباريات الجولة، غدًا الأحد على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج".

اليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. ليفربول، 25 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 23 نقطة.



3. نوتينجهام فورست، 19 نقطة.

4. برايتون، 19 نقطة.

5. تشيلسي، 18 نقطة.

6. آرسنال، 18 نقطة.

7. فولهام، 18 نقطة.

8. أستون فيلا، 18 نقطة.

9. توتنهام، 16 نقطة.

10. برينتفورد، 16 نقطة.

11. بورنموث، 15 نقطة.

12. نيوكاسل يونايتد، 15 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 12 نقطة.

14. وست هام، 12 نقطة.

15. ليستر سيتي، 10 نقاط.

16. إيفرتون، 10 نقاط.

17. كريستال بالاس، 7 نقاط.

18. ولفرهامبتون، 6 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 5 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 4 نقاط.